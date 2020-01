Miriam Lanzoni deberá presentar el video de su ex o enfrentará una demanda por calumnias e injurias

La actriz Miriam Lanzoni, ex del conductor Alejandro Fantino, deberá enfrentarse judicialmente con Juliana Rojo, señalada como la tercera en discordia en su separación con Christian Halbinger.

Si bien Miriam nunca dijo que ella recibió un video donde se lo ve a su ex con esta persona, desde el entorno de la propietaria de Holy Catering aseguraron que irán a la Justicia para que se presente el material del que se hizo referencia en el ciclo "Incorrectas", en un chat entre Stefy Xipolitakis y Lanzoni.

Hoy, en el programa de Tomás Dente y Noelia Antonelli, "Siempre Show" (Ciudad Magazine), Juliana habló por primera vez y dio por terminado el tema.

"No existe ningún video, yo no le envié ningún video a nadie, esto es algo que están haciendo para perjudicarme a mí, esto es algo que está armado, no entiendo por qué y ya no quiero hablar más del tema", dijo a través de un audio de Whatsapp.

Primiciasya.com dialogó con Roberto Olazábal, abogado de Juliana, quien expresó: "No hubo ningún tipo de video, no existe ningún tipo de video y estamos presentándonos judicialmente para que presente ese video, cosa que no van a ocurrir, entonces esos se transforma en una calumnia e injuria en el código penal".

Consultado sobre el motivo por el que quieren perjudicar a su clienta, Olazábal sostuvo: "Está mal expresada esa frase, lo que quiere decir es que es la única perjudica, porque la relación de la pareja era un problema de ellos, no tenían por qué involucrar a un tercero que no es de los medios, porque le afecta no solo a su familia, tiene un hijo de tres años que va al colegio, tiene una empresa de catering, ella se ve afectada social, familiar y comercialmente".

Recordemos que historia contada en los medios hace referencia a que Miriam contrató a Juliana para que haga el catering del cumpleaños de Christian, en mayo de 2019.

"Si hay un no un plan para hacerlo, no sabemos el por qué, lo que sabemos es que no estamos involucrados en el asunto, alguien llamó a la prensa y evidentemente fue algún miembro de la pareja, no tenemos interés en salir en la prensa y hay otros que sí lo tienen", añadió el abogado.

La primera acción que tomarán es que se compruebe la existencia del chat entre Lanzoni y Xipolitakis donde se hace mención al video. Si bien la información nació en el programa de Ángel de Brito, "LAM", al aire ya se dijo que no tienen el material.

"En el programa de LAM no tiene el video. Ellos mismos reconocieron que no lo vio nadie. Las versiones periodísticas dicen que la única que lo vio es Miriam. Entonces el pedido va a ser para Miriam, si es que reconoce el chat que tuvo con Xipolitakis donde dijo que le llegó un video y que se lo envió esta mina, refiriéndose a Juliana Rojo, si es que es cierto ese chat, cosa que vamos a pedir también, entonces será ella la que tenga que presentar", finalizó el abogado de Juliana Rojo.