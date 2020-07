Miriam Lanzoni contó que sufrió acoso sexual en un casting: “Te sentís violada, fue una situación espantosa"

Miriam Lanzoni dejó su casa en Chaco para venir a Buenos Aires a cumplir su sueño de ser actriz. Con 19 años tuvo una de sus primera experiencias en un casting que resultó ser muy poco agradable y la marcó para siempre.

“Tuve una sola experiencia traumática. Me pasó con una persona con la cual trabajé, que me ofreció una película y un guión. Imaginate como caí. Me decía que me veía potencial para protagonizar la película. Cuando me llevó el guión me quiso seducir e inducir a que yo lo toque y lo acaricie. Fue horrible”, comenzó diciendo en una entrevista con Juan Etchegoyen, para el segmento “Mitre Live”, de Radio Mitre.

“Una nena de 19 años que no entiende nada de este medio, que le proponen su primer casting, estás totalmente desprovista. Versus un hombre de 50 años que está laburando en el medio. Que te dice que te va a ayudar. Hay un juego con tus ilusiones con tu trabajo y tu necesidad”, relató.

“Me dijo que me iba a ayudar pero que tenía que hacer esto otro. Obviamente no accedí. Trató de hacerme como si fuese un casting recreando una escena. Lo tengo presente como si hubiese sido ayer”.

Entonces, Miriam explicó cómo fue: “Él llegó y me pidió si no tenía un baby doll. Yo estaba con un jean. Me dijo ´bueno vamos a hacer la escena, yo entro soy tu padrastro y me voy a acostar en una cama y estoy herido´ porque él era policía en la película y yo lo empezaba a curar de las heridas. Mirá qué hijo de puta. Toda la data que me quiso poner en la cabeza. Yo conocí ese complejo por él y después me puse a estudiar y con el tiempo dije ´qué psicopata de mierda´y el tipo tiene una hija mujer”.

“Vino, se acostó y me dice ´bueno me vas limpiando y en eso que me vas limpiando te confundís y me empezas a besar, yo voy a estar con la camisa abierta y bajas y cuando me estas por empezar a hacer sexo oral de la nada yo te digo qué hacés’ y entonces traté de hacerlo y cuando lo estaba curando me decía ´besame, besame´. Y yo le decía no y ahí me dijo ´mirá que si no te animas acá, con los productores y toda la gente mirando va a ser difícil, yo me la estoy jugando por vos´, imaginate mi corazón y mi cabeza diciendo ´¿Será así?, ¿Será que me la tengo que jugar?, a veces haces casting donde con tu compañero tenés escenas pero en una castinera. Hoy está cada vez más cuidado”, aseguró Lanzoni.

“El tipo me iba llevando y cuando él no lograba lo que quería, (Yo estaba cada vez más nerviosa), se bajó el pantalón. Me acuerdo que tenía como un calzoncillo de seda bordo. Se puso nervioso. Me dice ´si querés me visto, yo estoy tratando de darte una mano´. Yo vivía con una amiga en ese departamento. Él se dio cuenta. Agarró una carpeta, que después me di cuenta que no era un guión. Lo agarró y se fue. Y yo tenía su teléfono. Lo llamé y ahí me empecé a dar cuenta. Te sentís violada. Una situación espantosa. Con el tiempo me lo volví a cruzar. Mi primer denuncia fue para con él”, dijo.

Miriam se volvió a topar con él: “Me lo crucé mil veces. Y en situaciones con una ex pareja mía. La primera vez que me lo crucé fue en una cena después de hacer teatro. Yo volvía de hacer función. Él estaba con su esposa. Y fue mirarlo y decirle ´hijo de puta´. El tipo a la media hora se fue. Creo que tuvo miedo”.

“Es muy loco porque ahora uno entiende que hay que contarlo. Uno sabe que hay que denunciarlo. Mirá todo lo que tuve guardado durante todo este tiempo. Sin tener una prueba es muy difícil. Es tan verdad lo que digo que no hay manera de decir lo contrario. Pero me puedo comer un juicio de esa persona. Además de lo que pasó. Y como ya la vida le cobró bastante, bueno, la vida se lo cobró”, terminó.

