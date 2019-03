Miriam Lanzoni acusó a Georgina Barbarossa de haberle vendido una casa en mal estado

Miriam Lanzoni estuvo en Los Ángeles de la mañana como reemplazo de Mariana Brey (que está a poco de ser mamá) y a modo de bienvenida, Ángel de Brito comenzó a preguntarle sobre su presente laboral y profesional. Una cosa llevó a la otra y cuando la bailarina mencionó su noviazgo con estuvo en Los Ángeles de la mañana como reemplazo de(que está a poco de ser mamá) y a modo de bienvenida,comenzó a preguntarle sobre su presente laboral y profesional. Una cosa llevó a la otra y cuando la bailarina mencionó su noviazgo con Christian Halbinger , el conductor la indago al respecto de la propiedad en la que la mujer convive con su pareja y que le habían comprado a Georgina Barbarossa

"¿Compraron una casa para vivir juntos o te compraste vos una casa?", disparó el periodista.

"Me la vendió a un precio divino. ¿Viste cuando ves a alguien sin maquillaje y decís 'upa'? La vi y estaba amueblada. Los muebles tapaban la humedad o los caños rotos. Cuando me iba a mudar, se larga a llover. ¡Y se me cayó el techo de la cocina! Estaba pegado con sellador como para disimular", arrancó a contar.

Y continuó relatando: "Confié. Yo no soy arquitecta. Fui a ver la casa antes de mudarme. Fue alguien de mi confianza a verla. Pero vieron que en el afán de concretar la compra... no tuve mucho tiempo. Antes de avanzar con la operación inmobiliaria pregunté si estaba bien la casa, si había algo para reparar y me respondieron que no".

Según explicó luego, Lanzoni se contactó varias veces con Georgina por esta cuestión: "Le escribí porque también le había comprado equipos de aire acondicionado y dejaron de funcionar. Le comenté los problemas que tenía en la casa. Me dijo 'bueno, no sé, no es mi culpa' y me bloqueó. Le mandé miles de mensajes y no los leyó. Me bloqueó por los reclamos. Me dijo 'no soy meteoróloga'". ¡Tremendo!

Mirá el video de esta nota.

