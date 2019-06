Mirás contó cómo fue la charla que tuvo con Vicuña por la escena de violación que grabó con la China

Fernán Mirás logró entablar un gran vínculo con Benjamín Vicuña. Ambos actores comparten teatro y televisión: sobre las tablas hacen "Terapia Amorosa", en el Picadero, y en la pantalla chica se graban "Argentina tiempo de amor y venganza", El Trece logró entablar un gran vínculo con. Ambos actores comparten teatro y televisión: sobre las tablas hacen "", en el Picadero, y en la pantalla chica se graban "", El Trece





Fernán le hace chistes a la China Suárez, la pareja del actor chileno, porque hay días que pasa más tiempo con él que ella. "Con Benjamín me llevo bárbaro. Seguro que lo veo más que la China. Es más, muchas veces le comento a ella: '¿Querés que te cuente cómo anda?, ¿cómo le fue hoy?'", dijo con humor el actor a la revista Gente.





Mirás y la China son protagonistas de muchas escenas fuertes en la tira de El Trece y, consultado por esto, el actor aseguró que Vicuña no tiene ningún problema. "Cuando filmé la escena de la violación, que me pareció un horror, le dije: 'El otro día, cuando estaba violando a tu mujer...'. Y seguimos hablando. Nos divertimos. Los dos me caen bien", reveló el actor sobre la pareja y dejó ver que Vicuña se toma las escenas de sexo que él hace con Suárez.





Sin embargo, para la China no son nada fáciles. La actriz contó que no le gusta ver ese tipo de escenas.