Mirá lo que hizo Jimena Barón con la lista de críticas que recibió en las redes

Jimena Barón se encuentra atravesando una pequeña tormenta luego de quedisparara en su contra y después de que se supiera de su presuntacon

El humor de la actriz y cantante suele actuar como una verdadera defensa contra las adversidades y gracias a su carácter y filosofía de vida, la compositora de "La Tonta" sale ganando en cada desafío que se le presenta.

Eso es lo que sucedió en las redes sociales, luego de que Jimena se cansara de las críticas en su contra y contraatacara con un magnífico paso de comedia.

"Esta es como una pequeña lista de lo que están diciendo harán unos 10 días: Que soy puta, que soy lesbiana, que soy una atorranta, que estoy demasiado flaca, que me operé, que me saqué, que me puse, que soy fea, que estaba más linda antes, que decepcioné, que me separé, que volví, que me lo merezco, que soy cornuda", enumera la Barón en un video, describiendo algunos de los insultos que viene recibiendo desde hace días.

Al finalizar de leer, Jime simula un gesto que termina por sacarnos una sonrisa: "Ahora ya con la lista en medio del orto, les mando un beso muy grande y espero, de verdad, que sean felices", concluyó.

