Mirá las fotos más tiernas de Ulises Goku, el hijo de un ex "Combate"

Sebastián Pelegrinelli, flamante papá de Ulises Goku que ya tiene 12 días de vida, publicó algunas fotos llamativas y muy tiernas en la historia de su cuenta de El actor y modelo, flamante papá deque ya tiene 12 días de vida, publicó algunas fotos llamativas y muy tiernas en la historia de su cuenta de Instagram





En una de ellas se destaca al hijo del ex participante de Combate haciendo la misma pose que el padre, incluso desde la panza de la madre. En otra se puede ver una de las primeras sonrisas y también no podía faltar durmiendo la siesta.

combate 1







Al joven de 25 años, le han llegado varias opiniones a favor del nombre de su hijo, como también algunas en contra. Sin embargo, no le preocupa esto último, pero le parece llamativo que el nombre haya generado tanta repercusión.





A través de un video en vivo por la misma red, Sebastián les dijo a quienes creen que su hijo puede recibir Bullying, que lamentablemente eso habla de la educación que le dan los padres a sus hijos, ya que a su hijo le inculcará valores y buenos modales, los cuales son sinónimos justamente de su segundo nombre. "Goku tiene un alma noble y siempre es el buen ejemplo. Espero poder transmitirle eso, no me interesa que le guste o no Dragon Ball", remarcó antes de finalizar la grabación.

Embed Vamos juntos ❤ #Week 37 Una publicación compartida de Sebastián Pelegrinelli (@sebapelegrinelli) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 4:36 PDT







A raíz de esto, pudimos tener una charla sobre esta cuestión: "El nombre es algo secundario creo, y es una elección de los padres. En mi caso, me pusieron "Sebastián" y nadie me preguntó si quería llamarme así. Hay mucha gente que entiende esto mismo y en que hay que desdramatizar un poco para que no haya tanta violencia".





Y continuó explayándose en esta última cuestión: "No entiendo a la gente que toca el tema Bullying. Si todas las madres y padres les damos valores y buenas enseñanzas a nuestros hijos, estoy seguro de que no existiría ese tipo de agresión. Hay que saber respetar... ¿Cómo se te pasa por la cabeza agredir al nene porque un nombre no te gustó? Es una locura".

combate 2







"Vuelvo a remarcar una cuestión, a mi hijo no le voy a imponer Dragon Ball. El nombre Goku es por los valores que conlleva el mismo. Quienes hayan visto la serie lo comprenderán, es una persona noble y con un corazón muy grande. Me gustaría que sepa eso solamente y que lo recuerde para toda su vida", puntualizó Sebastián.