A un minuto del vivo, Horacio Cabak se bajó de Polémica en el bar

Horacio Cabak atraviesa por un momento personal complicado luego de la confirmación de la separación de su pareja, Verónica Soldato, y la aparición de chats, que comprobarían una supuesta infidelidad.

Este jueves, el panelista de Polémica en el bar decidió -a un minuto del vivo- no estar en la mesa del programa. ¿El motivo? Siente una enorme presión al tener que estar frente a cámara luego de las declaraciones de Verónica Soldato en Los ángeles de la mañana y que se conocieran pormenores del fin de la relación.

“No sé si voy a tirar un corte porque estamos en una situación complicada con nuestro compañero Horacio Cabak. Por supuesto esta es su silla y está hablando ahora con Gustavo Sofovich”, manifestó Mariano Iúdica en el arranque del ciclo.

“¿No quiere?”, preguntó Chiche Gelblung. “No, no es que no quiere. Vino, se presentó acá. Está esperando que salga la medida cautelar para hablar o no hablar y la verdad es que no sabemos cómo abordarlo sin que él esté en la mesa. No queremos hablar…”, explicó el conductor.

Con el correr de los días se fueron conociendo más detalles de la ruptura. El conductor estuvo en el ciclo de América TV y, aunque aclaró que no tenía intenciones de dar declaraciones sobre la separación, afrontó la repercusión mediática y lanzó algunas definiciones.

"Lamento profundamente que, por algunas cosas que trascendieron, mis hijos y mi mujer la estén pasando realmente mal. Nunca hablé de mi vida privada y no pienso hacerlo ahora", sostuvo Horacio Cabak en Polémica en el bar tras confirmar su separación.