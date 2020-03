Mina Bonino pidió que se pare con la actividad laboral y se le enojaron: “Es fácil hablar cuando te mantiene un futbolista”

Desde España, Mina Bonino mostró su preocupación sobre el avance del coronavirus en nuestro país. La periodista, que acaba de ser madre hace menos de un mes junto al futbolista Federico Valverde, se refirió a las medidas tomadas por el gobierno pero anunció que para ella no alcanzan además pidió que hagan algo por aquellas personas que tienen que ir a trabajar sí o sí.

“Es muy difícil para una persona tomar medidas de prevención si tiene que ir a trabajar, tomarse un bondi todos los días y estar expuesto por más mascarilla y alcohol en gel tenga. No pidan desde el estado que tomemos conciencia. Hagan algo para protegerlos. Acá todo está más difícil”, empezó diciendo Mina.

“Qué esperan en Argentina para que se pare todo? Que haya 368 muertes en un día como en Italia? Ni partidos de fútbol, ni colegios (que incluye que docentes y personal no vayan) que se pare la actividad laboral TENIENDO GOCE DE SUELDO, y parar los transportes públicos”, agregó.

Y, ante un video de esta mañana de un tren lleno de pasajeros, se alarmó: “No se trata de entender. Hay gente que necesita laburar y si no labura no cobra, por más protección que tengas si el estado no te cuida no podes hacer nada. Es lamentable pero la actividad tiene que parar en su totalidad gozando de su sueldo como correspondería”.

Un seguidor le replicó sobre su realidad ante el planteo de la morocha: “Yo vivo al día....No me mantiene el Estado...Y tengo tres hijos...un negocio.....es fácil hablar del sillón de Madrid cuando te mantiene un jugador de fútbol”. Entonces, Mina se enojó: “Por lo menos siendo pelo... y todo tenes un negocio. Encima que me pongo del lado del trabajador y digo que tienen que tener goce de sueldo y no laburar me atacan siempre con la misma pelotudez, ser la mujer de bla bla. No nací de un árbol tengo familia que trabaja eh”.

