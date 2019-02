Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Mina Bonino generó polémica hace unas horas en Twitter luego de un mensaje a Matías Defederico con una canción de Leo Mattioli adaptada para él. generó polémica hace unas horas en Twitter luego de un mensaje acon una canción deadaptada para él.





"Tramposo, algo altanero y mentiroso", decía el mensaje de la periodista hacia al futbolista, ex de Cinthia Fernández. decía el mensaje de la periodista hacia al futbolista, ex de

Lo cierto es que este medio se contactó en exclusiva con Mina, ante los rumores y versiones que surgieron tras este mensaje sobre una relación entre ambos.





"Lamento decepcionarte pero no fue dedicado a nadie el tweet (se ríe). Es algo que me pone nerviosa a mí, no porque me respondan o no, sino medio de toc", arrancó.





"Mati es crack, hablo con él pero no pasa absolutamente nada. Sino te diría porque estoy sola y él también", aclaró al instante.





Y finalizó entre risas: "Pero estoy más cerca de conseguirle yo una novia a él que de que llegara a pasar algo".