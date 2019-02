Mina Bonino disparó contra Matías Defederico: "Tramposo, altanero y mentiroso"

En la tarde de este miércoles, Mina Bonino criticó desde su cuenta de Twitter a quienes no dejan que se vea el tilde azul en WhatsApp.





"Me pone MUY nerviosa hablar con gente que no tiene el tilde azul en WhatsApp. No tiene sentido", arrojó en la red social del pajarito.

Embed Me pone MUY nerviosa hablar con gente que no tiene el tilde azul en whatsapp. No tiene sentido — Mina Bonino (@Minabonino) 6 de febrero de 2019







Matías Defederico, ex pareja de Cinthia Fernández, que suele darle "likes" a la panelista en Instagram, respondió con un , ex pareja de, que suele darle "likes" a la panelista enrespondió con un emoji dejando en claro que él es una de esas personas.





Lejos de dejar el tema ahí, Bonino le respondió fuerte: "Tramposo algo altanero y MENTIROOOOSOO".