Mina Bonino en cuarentena en España: "Acá es terrible, no salimos para nada"

Mina Bonino habló de la cuarentena por el Coronavirus que lleva con su familia en España, lugar donde vive con su hijo recién nacido Benicio y su novio, el futbolista Federico Valverde.

"Acá es terrible. Nos reíamos y nos tomábamos todo a la ligera. Hace ya nueve días que estamos encerrados. Esto puede ser hasta dos meses le dijeron a él. Tratando de llevarla, no salimos para nada", dijo en charla con "Intrusos", América.

"La situación es cada vez peor. Viéndolo acá cómo está la situación les diría que no salgan de sus casas porque es complicado", añadió la periodista.

Y remarcó la importante de aislarse: "A nosotros no nos va a matar porque estamos saludables pero quizás a mi abuelo que tiene 75 años y con cáncer sí".

Y explicó el por qué de sus palabras sobre la maternidad que generaron tanto revuelo: “En realidad no sé si la maternidad es una mierda porque recién estoy pasando el postparto. Por el momento, el posparto es una mierda”.

“Fueron unos días agotadores. La verdad es que no me lo imaginé tan así. O sea, yo pensé que iba a ser un cansancio físico total proque uno se tiene que levantar y no está preparado para eso. Pero no pensé que iba a ser tanto mentalmente. Eran unas emociones que me pasaban... Tuve un parto muy difícil pero me recuperé muy rápido, a las dos horas estaba caminando por el hospital. Nunca pude terminar de caer y cuando caí, fue todo junto”, aseguró.