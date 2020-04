El mimo del Chino Darín a Úrsula Córdero en plena videoconferencia: "Tengo un príncipe"

A un día del lanzamiento de la tercera tempora de La casa de papel, y en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, los actores del ciclo se la ingeniaron para hacer la presentación del show desde sus casas.

En lugar de la gira por distintos países para presentarla realizan videoconferencias en las que de a dos van contando cómo fue el rodaje, algunos detalles y cómo viven esta etapa.

Úrsula Corderó atraviesa el aislamiento junto al Chino Darín, su pareja, quien no dudó en mimarla en plena charla con “El profesor”, Álvaro Morte.

La actriz contaba que le gusta mucho comer u está todo el día haciéndolo aunque “sano” y en medio de la nota el hijo de Ricardo le alcanzó un café con leche y un tostado. La actriz española frenó todo para agradecerle de una forma particular.

"Un segundo, eh, porque este momento es precioso", interrumpió mientras agarraba la vianda. "Tengo un príncipe en la casa que me trae cosas, porque como he dicho solo pienso en comer. Gracias mi amor, qué preciosidad. Me alimenta mi amor", dijo con una gran sonrisa.

