Mimí Pons: "Norma fue la persona que más me quiso, fue la mitad de mi vida"

El 29 de abril de 2014 la muerte de Norma Pons sorprendía a todos. A días de sumarse al programa de Marcelo Tinelli y en medio de un éxito como "La casa de Bernarda Alba", con premio Estrella de Mar incluido, Norma fue encontrada por su hermana Mimí en su domicilio del barrio de Palermo.





"Cuando ella murió, se me fue la mitad de mi vida, Norma fue la persona que más me quiso. De todas maneras hay que seguir viviendo y luchando. No hay que mirar tanto atrás y tener tantos recuerdos, la vida es hoy. Esta propuesta teatral me encontró bien parada... Tras estar en 'Extinguidas', que fue un reencuentro para mí con el público después de 20 años, yo sé que el escenario es mi lugar", señaló Mimí en diálogo con PrimiciasYa.com, a días de volver a las tablas con la obra "Derechas".

"A Norma la recuerdo todos los días porque cuando entrás al Regina lo primero que te encontrás es con un mural de Norma y seguirá estando porque nunca se va a ir. Los del teatro me dijeron que estará ahí para siempre. Ahora si me cuida o no ya es un problema de ella y ahí ya no me meto (risas)", añadió.





La obra en la que trabajará Mimí es la nueva creación de José María Muscari que se estrenará este domingo en el teatro Regina inaugurando un nuevo formato teatral, teatro con comida al mediodía.

Cristina Alberó, Katja Alemann, Edda Bustamante, María Fernanda Callejón, Edda Díaz , Emilia Mazer, Paula Morales, Carolina Papaleo, Mimí Pons, Juana Repetto y Calu Rivero, en lo que será su debut teatral.





"Me preparo con muchos nervios, es totalmente un desafío para mí porque es una obra muy difícil. Me encanta ser partícipe de esto, somos como las pioneras las once actrices elegidas por Muscari, a quien yo adoro", indicó Pons.





