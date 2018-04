Mimí Pons habló del uso de las redes sociales para encontrar el amor

Mimí Pons visitó los estudios de Radio Nacional en el programa "#ModoSábado" con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek, donde repasó su carrera y habló del amor. visitó los estudios deen el programacon, donde repasó su carrera y habló del amor.





"Hace un año y medio estoy en Facebook ¡Y cómo me gusta! Acepto todas las solicitudes. Me encanta. Me tratan con mucho respeto", comentó la actriz.





Y agregó sobre Facebook: "Estoy en eso... Un amigo de una amiga me pidió solicitud de amistad, y mi amiga me dice: 'decile que sí'. A partir del 26 de enero hasta hoy, aún no nos conocemos. Él tuvo un problema familiar, es médico, se accidentó el hermano en Barcelona y tuvo que viajar. Es muy buen mozo. Nos escribimos mucho, y me doy cuenta que escribo muy bien. Me tengo que dedicar a escribir un libro: novelas de amor".





"Todavía no nos conocemos. La semana que viene iremos a cenar a la Costanera a un restaurant que me encanta. Él ya cree que ya puedo llegar a ser su mujer, la señora de... Me propuso casamiento por Facebook. Yo me puedo casar porque soy viuda, él es divorciado pero no me voy a volver a casar. Él me dice que me ama pero yo siempre le digo que no me puede amar si no me conoce. No voy a dejar nada nunca más por un hombre. En este mundo primero estoy yo", finalizó.