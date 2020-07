Mimi contó en "Intrusos" que Jimena Barón quiso seducir al Tirri: "Es una muchacha que le gusta..."

Mimi Alvarado estuvo esta tarde en "Intrusos" para hablar de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, pero hizo una sopresiva revelación sobre Jimena Barón.

Todo comenzó cuando en el programa de Jorge Rial le preguntaron por aquellas mujeres que buscan tener alguna aventura con el conductor de "ShowMatch" tras su separación.

Aquella consulta hizo que Mimi contara un fuerte dato sobre las famosas que intentan estar con las figuras del medio y dijo que Jimena Barón quiso seducir al Tirri.

"Me están metiendo en cosas muy oscuras. Estábamos en Punta del Este. Ella no tenía el lomazo que hoy tiene. Es una muchacha que le gusta... no voy a decir provocadora... Ella tenía unos días en Punta y yo todavía no había llegado", indicó..

"Cuando llego veo miraditas raras, como que ella lo miraba mucho a Luciano. Y como soy tan perceptiva dije: 'A esta tipa le gusta el pollito mío o qué pasa?'", continuó.

"Entonces después me enteré que le dijo a otra amiga de las chicas que estaba ahí que Luciano la miraba mucho, como que pasaba algo medio raro que no me cerró. Una noche fuimos a cenar y le digo 'ven acá bebecita, qué te crees, que soy una pared negra y tu la última botella de Coca Cola del desierto. Que Luciano no tiene novia'. Me negó todo", remarcó Mimi.

Luego agregó convencida: "Luciano se hacía el loquito y es muy inteligente. Creo que no pasó nada pero si pasó, ojos que no ven corazón que no siente".

Por último, comentó: "Siempre hay algunas que están por ahí rondando. Conozco a muchas mosquitas muertas en el medio que se quieren comer a tipos casados. Que se las dan de impolutas".

