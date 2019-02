Mimi: "Con 'El Tirri' seguimos juntos y es un disparate que digan que tengo nuevo novio"

Mimi Alvarado y Luciano "El Tirri" supieron ser una de las parejas más mediáticas del "Bailando por un sueño". En la pista lo dejaron todo: celos, conflictos y reconciliaciones. Sin embargo, desde hace un tiempo que no se los ve juntos. supieron ser una de las parejas más mediáticas del. En la pista lo dejaron todo: celos, conflictos y reconciliaciones. Sin embargo, desde hace un tiempo que no se los ve juntos.





Hace un año, el primo de Marcelo Tinelli hizo las valijas y voló con destino a Estados Unidos para empezar una nueva vida, lejos de las cámaras y de la gran exposición que le dio ciclo que se emite por El Trece.





Ella se quedó trabajando en Argentina, actualmente está como panelista en "Confrontados", programa que se emite por El Nueve. Lo cierto es que en las últimas horas, se volvió a decir que estarían separados aunque ellos se han cansado de desmentirlo en varias oportunidades.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Mimi manifestó su enojo ante estos nuevos rumores: "Odio que algunos portales especulen cosas sin antes consultar. He dado mil notas contando que mi relación está súper bien. No sé por qué insisten en instalar esas versiones. Me parece muy desprolijo".





Lo que más la enojó a Mimi fue que se dijera que ella tendría un nuevo novio: "Es un disparate que digan eso, encima ni dicen quién es. Es una locura. Luciano vuelve dentro de tres o cuatro meses y volverá a vivir conmigo. Seguimos juntos y mantenemos muy bien la relación a distancia".





Y contó: "Yo viajo seguramente en abril, a mi país en principio (República Dominicana) porque tengo un evento familiar importante. Y luego iré a visitarlo a Lu a Estados Unidos".





"Nuestra relación ya está consolidada, con Lu nos conocemos y nos entendemos muy bien. Él está en Estados Unidos por motivos de fuerza mayor. Tiene a su mamá y papá grandes allá y está en un proyecto súper importante. Cuando él vuelva a la Argentina vendrá con todo, no puedo contar muchos detalles porque él no quiere que diga nada. Cuando él vuelva, hablará con la prensa y contará todo. Nunca nos separamos, en 11 años nunca hubo separación", remarcó Mimi.





Por último aclaro: "Por ahí la gente se lleva por lo que se publica en las redes sociales, yo no soy de publicar muchas fotos con él y tener que estar diciéndole cuanto lo amo por esa vía. Y ni él tampoco tiene que estar posteando fotos conmigo. Nuestra relación no pasa por ahí. Yo también publico frases de la vida cotidiana que no tienen nada que ver con mi vida privada. Lo hago porque la gente me pide que suba frases en las que por ahí se sienten identificados".