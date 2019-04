Mimí Ardú relató el episodio de acoso que sufrió en teatro: "Se bajó el cierre, me mostró todo y me miraba"

Mimí Ardú reveló que hace unos años sufrió un grave episodio de reveló que hace unos años sufrió un grave episodio de acoso en un teatro por parte del hermano de un actor que se bajó los pantalones delante de ella.





"El hermano de un actor me golpeó la puerta del camarín, un día antes del estreno, abrió la puerta, se bajó el cierre, me mostró todo y se queda mirándome. Yo me seguí maquillando y le dije que lo felicitaba, pero si se acercaba tenía que pegarle con una silla", dijo la actriz en charla con el ciclo radial "Parece que viene bien".





"Me lo volví a encontrar en otro teatro y quise evitar cambiarme en los camarines, por lo que terminaba ocupando un camarín de paso. Por suerte no se volvió a repetir esta situación, pero yo creo que él quería imitar a su hermano, que había sido cuestionado por su comportamiento también", agregó Mimí.





Y sobre el movimiento activo de mujeres, explicó: "Admiro los movimientos de mujeres, pero me cuesta instalarme porque hay ciertos hilos o discusiones donde no estoy de acuerdo. Me cuesta pertenecer a esos grupos, ser rebaño, me produce una fobia tremenda".





Y enfatizó: "Estoy a favor de la Ley del Aborto, cada uno tiene que hacer con su cuerpo lo que se le da la gana. Lo mismo con la legalización de las drogas, el Estado no es mi papá. Me gustaría que exista mayor libertad individual"





"Esto no nos tiene que dividir, tiene que haber menos grieta. No estamos en guerra con el hombre", enfatizó la actriz.