Mimí Ardú sobre la crisis económica: "Hace años me tomaba taxis y ahora tengo la SUBE"

En el estreno de la nueva obra de José María Muscari, "Gente Feliz", la actriz de "Campanas en la noche", Mimí Ardú, dialogó con este portal sobre la situación financiera que afecta a la Argentina y a los actores. Asimismo hizo un balance de su personaje en la tira de Telefe y habló sobre los cambios de horarios que sufrió la ficción que protagonizan Calu Rivero, Esteban Lamothe y Federico Amador.





Estamos en noche de teatro en "Gente Feliz..."

Sí, con grandes compañeros, grandes actrices como María Leal que trabajé con ella en cuando hicimos "Falladas" en gira. Es un grupo divino de actores y de buenas personas. Ojalá que le vaya bien.





Y lo tenemos a José María Muscari que sigue apostando por el teatro...

Sí, y en un momento muy complicado para todos. Sigue remando y ojalá que venga gente con esta movida de la calle Corrientes. Por el tema económico todo el mundo se está dedicando al teatro. Yo por suerte estuve en " Campanas en la noche " que todavía está al aire. Hice una película de cine independiente, "Hojas de medio otoño". Y ahora a fin de mes se estrena un documental de ficción sobre el Oscar que se llama "Bailar la sangre". Así que tuve un 2018 muy bueno. Soy una privilegiada pero yo sé que esto no les pasa a todos. Hay muchas compañeras que la están pasando muy mal porque no hay muchas posibilidades. La única salida es el teatro pero tampoco funciona muy bien.

Embed



¿Cómo te afecta la crisis económica?

Todo el mundo hace recortes. Yo antes me tomaba taxis para todos lados y ahora tengo la SUBE. Lo mío es diferente porque yo no tengo chicos, no tengo coche, siempre tuve una vida muy austera, eso me facilita. Yo vivo sola, no soy estrella, soy estrellada. Hago las mismas cosas que hace cualquier mujer nada más que tengo un oficio diferente.





¿Cómo fue el resultado en pantalla de "Campanas en la noche" y te molesta el cambio de horario?

El tema es de los canales, uno no se puede meter porque en definitiva ellos definen de acuerdo cómo va la franja horaria, la grilla, y van cambiando porque lo que quieren es ganar la franja. Por eso van experimentando. Estaba viendo que el programa de Santiago del Moro va a durar media hora más, entonces la novela turca, que esperaban otro rating y va más tarde. Después viene la novela nuestra que la ponen 11.45 y la gente ya está dormida. Pero muchos lo están viendo por internet.





¿Y sobre tu personaje?

Es la dueña de la pensión, hago de buena, eso es maravilloso, obsesionada por la limpieza, pero que sufre, a mi me dan siempre la sufrida, agarré para ese lado, no sé por qué, o sea producida pero llorando.





Por Juan Pablo Godino