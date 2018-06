Mimi Alvarado: "Son videos sanos entre amigos, no está bueno perjudicar gente así"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Lionel Messi, "El Kun" Agüero y El Tirri de 2016 como si fueran actuales. El tema generó mucho revuelo. En las últimas horas en las redes sociales filtraron videos y audios dede 2016 como si fueran actuales. El tema generó mucho revuelo.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con "Confrontados", quien explicó sobre este tema. se contactó en exclusiva con Mimi Alvarado , panelista de, quien explicó sobre este tema.

"Fue lo que dije en Confrontados, no mucho más. Realmente nosotros no sabemos de dónde salieron esos videos, que para mí no tienen nada de malo, son videos sanos entre amigos, hablando no de minas sino de música", explicó la morocha.



"Obviamente cada uno lo mira desde la perspectiva que quiere. Después en Twitter había un chat y un audio que no se sabe realmente si son de ellos. Está todo bien, uno tiene la conciencia tranquila y son videos muy viejos, del 2016, que los pusieron ahora para perjudicar".





"No sé quién está detrás de esto pero ya quedó ahí. No se sabe quién fue quien lo viralizó, no tengo idea. Ya estoy un poco agotada de este tema, espero que todo se calme y estas cosas no vuelvan a pasar. No está bueno perjudicar gente así", finalizó Alvarado.





