Milva Castellini: Angustia y denuncia

La conductora de uno de los noticieros de Telefe Milva Castellini denunció a través de sus redes sociales una terrible situación que vivió, de la que habitualmente suele alertar a su audiencia.

Porque cuando se habla de estafas telefónicas, uno siempre cree que se va a dar cuenta si alguien intenta hacerlo caer en la trampa. Pero la realidad es que es muy difícil darse cuenta a tiempo.

Este es el caso de Milva Castellini, quien en las últimas horas fue víctima de una estafa telefónica, donde los delincuentes se hicieron pasar por agentes de cuenta del banco con el que ella opera y llegaron a meterse en su cuenta bancaria y literalmente le robaron.

“Les voy a contar algo que me acaba de pasar, todavía estoy angustiada. Sufrí una estafa telefónica bancaria”, comenzó relatando Castellini desde sus historias de Instagram. Claramente afectada prosiguió “yo tenía un tema pendiente de solución con mi banco, me llamaron haciéndose pasar por ellos, cometo el error de revelar un código que no se debe revelar y, a partir de ahí, un desastre”.

"Entraron a mi cuenta y empezaron a hacer movimientos, yo a tiempo me pude dar cuenta y no continué con la operación de la llamada y sí me comuniqué con los canales oficiales y logramos parar el fraude. Pero lo que te quiero decir es que te engañan con una exactitud y son tan iguales al banco que entrás sin dudarlo”, completó Castellini su relato tratando de alertar a quien quiera oírla.