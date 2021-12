Millonario robo a Carlos Ferro Viera: desvalijaron su casa

Carlos Ferro Viera, ex allegado de Diego Maradona, sufrió un robo en su casa de La Plata y le sustrajeron una importante suma en dólares y euros.

Carlos Ferro Viera sufrió un robo de millones de pesos en su departamento ubicado en La Plata. Al empresario, conocido por su amistad con Diego Maradona, le sustrajeron su caja de seguridad con los "17 mil dólares, y mil y pico de euros" que tenía guardados.

Según detallaron en A24, sólo tres personas sabían de la existencia de la caja fuerte, la cual fue arrancada. Además del dinero, le robaron joyas y relojes de alta gama.

Ocurrió el viernes en la mañana, cuando él había salido de su vivienda para hacer trámites. El hecho delictivo pasó entre las 10 de la mañana y 12 del mediodía.

"La plata que tenía era parte del pago por la serie. Me lo dieron el jueves a última hora. Pensaba guardarlo en el banco, pero no me dieron tiempo. Para mí hicieron inteligencia, fueron a buscar eso y lo arrancaron", dijo Ferro Viera en dialogo con América Noticias.

Ferro Viera argumentó que para él "le hicieron inteligencia" porque "su calle es muy céntrica, y al lado tiene un Juzgado de Familia en donde hay policía, mucho movimiento. Es insólito que no vean a una persona bajando con una caja de seguridad y nadie se de cuenta".

"Estoy consternado, es todo lo que ahorre en estos tiempos", señaló.

A24