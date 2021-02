Millonaria donación del Pocho Lavezzi a su ex, Yanina Screpante

Se conoció la cifra en dólares que el ex futbolista le concedió a su ex novia. Hay una demanda en curso desde que se distanciaron.

Ezequiel Lavezzi y Yanina Screpante se distanciaron a mediados del 2018.

En ese momento, Yanina le pidió al ex futbolista que le deje vivir en uno de los departamentos que tiene en la zona de Olivos, pero éste se negó.

"Yo no quiero millones, pero es público el dinero que él tiene. Entonces, cuando me junté con él le dije 'dejame el departamento en el que estoy viviendo'. Pero me dijo que no. El departamento es de él, nuestro. Es un departamento que estuvo tirado 8 años, que nunca se usó. Está a nombre de”, contaba Screpante.

En "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito contó que el tema llegó a la Justicia y una jueza falló a favor de Lavezzi: “Hay un fallo en primera instancia a favor del Pocho para que Yanina deje ese departamento. Ella, obviamente, va a apelar. Como estuvo viviendo dos años allí, quiere que ella pague todos los gastos y el alquiler. Y que se vaya”, aseguró el conductor.

Yanina Latorre reveló detalles de la disputa legal de los ex: “Estuvieron ocho años juntos, no fue noviazgo, fue un concubinato, ella lo acompañó por el mundo y dejó su carrera por él. Para el Pocho es una migaja porque tiene una fortuna incalculable y ella pensó ‘no me va a sacar del departamento’”,

Y agregó: “Todo está a nombre de él. Él en algún momento de su relación le hizo una donación económica real muy importante a ella. Le dio una porción muy grande de dinero en efectivo; un millón y medio de dólares. Entiendo que para cualquier persona normal es mucha plata pero para lo que él gana por año durante el tiempo que estuvo…”.

Y explicó el motivo de la donación: “Para protegerla. Es un tipo muy generoso. Evidentemente, él crecería mucho económicamente. Algo que pienso yo es que fue un consejo de algún abogado o representante que le dijeron ‘por las dudas regalale algo’. Estos son tipos que ganan mucha guita, ganaba más que Icardi, el marido de Wanda. Para él un palo y medio es un mes de su vida”.

