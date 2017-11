Miller negó haber regresado con Traut y reveló un nuevo episodio de violencia

Luego de haber estado involucrada en la detención de quien era su marido, Nicolás Traut, Laura Miller decidió separarse del corredor de autos, y empezar una nueva vida.

Sin embargo, recientemente la cantante entró de nuevo en el centro de la polémica, porque se dijo que habría regresado con el empresario.

El sábado, ambos fueron retratados en un restaurante mientras almorzaban, y cuando Miller detectó la presencia de las cámaras, se molestó porque creyó que había sido su ex esposo quien había llamado a la prensa.

Por eso, escribió un comunicado en su Twitter, donde especificó que siempre que se junta con Traut aparece un fotógrafo, y que la realidad, es que sólo se encuentran para arreglar cosas de su divorcio.

"Yo no volví con Nicolás, son juntadas de ex marido y ex mujer, y esto lo sabe su abogado y el mío, mi familia y la de él. Somos ex marido y ex mujer, y pasaron 6 meses del escándalo. Yo no entiendo por qué se meten tanto en mi vida", señaló Miller.

Y esta tarde en el programa que conduce Fabián Doman por Ciudad Magazine, El Tratamiento de la TV, Laura reveló un nuevo episodio de violencia que vivió hace dos meses: "Tuvimos una discusión fuerte y me agarró del cuello en el lugar donde vivo. No hice la denuncia porque quiero recuperarme de mi estado de salud y no quiero más problemas con nadie".

Vale mencionar que Traut fue detenido en abril de este año, acusado de "fraude en perjuicio de la administración pública", por haber hackeado y robado 3.600.000 pesos de la Municipalidad de 25 de Mayo. Meses después, el hombre fue liberado por resolución de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, pero bajo determinadas condiciones: se le impuso una inhibición general de bienes, es decir que no podrá vender nada, y tendrá que pedir autorización para salir del país.

