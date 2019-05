Militta Bora se suma a "Sex", la nueva obra de Muscari

El nuevo espectáculo de Muscari ya comenzó con los ensayos nocturnos en Gorriti Art Center, espacio donde debutarán el viernes 7 de junio a las 21hs.





Con un súper elenco encabezado por Diego Ramos y Gloria Carrá llegan al mundo Muscari dos figuras que sorprenderán en la experiencia donde el sexo y todo lo que uno imagina ocurrirá: MILITTA BORA y JORGE DORIO.





Ella con su voz encantará a más de uno y además dejará en cada rincón donde ocurra el show su sello personal. Mientras que el periodista y escritor aportará su voz y su mirada filosófica sobre el sexo, el amor y la vida en cuadros que montarán José María Muscari y Mati Napp





El director remarcó: "Jorge es un pensador que le brindará una mirada más conceptual en un año electoral, donde la política está caliente y pornográfica y afecta a nuestra sexualidad. Siempre me gustó su oralidad y su desprejuicio para enfrentar diversos temas". "Militta tiene un belleza singular. Además propone algo muy particular con su música y dentro del espectáculo su presencia tiene algo místico, eso se verá en Sex y eso me encanta" contó Muscari.





Noelia Marzol, Magui Bravi, Gabo Usandivaras , Walter Soares, Sofia "Jujuy", Agustin Sierra, "Tucu" López, "La Queen" y la mítica Daniela Cardone son parte de "Sex, vivi tu experiencia" que ya tiene sus entradas a la venta en Alternativa Teatral. Las funciones serán viernes y sábados 21 y 23hs y domingos 20hs.