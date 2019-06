Militta Bora, a horas de su debut en "Sex": "Para mí el sexo no es una actividad más"

Militta Bora forma parte junto a un gran elenco de la nueva propuesta de José María Muscari: "Sex, viví tu experiencia", que se estrena este viernes 7 de junio en Gorriti Art Center (Palermo).





"Estoy muy contenta, me siento como pez en el agua. Tiene mucho que ver con mi personalidad, soy una persona muy sensual y sexual. Para mí el sexo no es una actividad más. Todo lo relativo al sexo genera como cierta distancia en materia de análisis, a veces escozor y hasta cierta angustia", señaló en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Este espectáculo es muy diferente a todo, totalmente novedoso. Habrá música, baile, lectura y mucha interacción con el público. Será una experiencia única y fascinante", agregó.





Con respecto a cómo es ella en la intimidad, indicó: "Yo siempre he sido una mujer que se manejó en todos los ámbitos con absoluta libertad. Por otra parte siempre fui exhibicionista, y esto lo traslado a la letra de mis canciones y a mi vestimenta. Precisamente, la tapa de mi último disco me muestra montando a un tipo con una montura de caballo y una fusta, así que por ese lado, me siento identificada con este espectáculo que se refiere al sexo porque, además, tiene que ver con mi estilo, mi manera de pensar y mi impronta".





Diego Ramos y Gloria Carrá son los protagonistas de este espectáculo que le dará vida a las más osadas fantasías. Noelia Marzol, Magui Bravi, Gabo Usandivaras, Walter Soares, Militta Bora, Agustín Sierra, Tucu López, Jorge Dorio, La Queen y Daniela Cardone, que tendrá su participación especial, son los elegidos por su talento y virtuosismo para ponerle el cuerpo y la voz a lo que imaginás, deseás y quizá querés olvidar. son los protagonistas de este espectáculo que le dará vida a las más osadas fantasías., que tendrá su participación especial, son los elegidos por su talento y virtuosismo para ponerle el cuerpo y la voz a lo que imaginás, deseás y quizá querés olvidar.





