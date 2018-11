La rockera y la actriz se habrían cruzado en un boliche, según informó el sitio Telebajocero.

Awada, aparentemente, estaba por entrar al boliche y justo en ese momento Bora la vio y ahí se fue encima de ella.



"Dejá de hablar de mí o te voy a cagar a trompadas", le habría dicho la rubia a Nai. La tensión no habría pasado a mayores ya que la rubia optó por irse del lugar, se detalló.

Chano Moreno Charpentier. Cabe recordar que las diferencias entre ambas vienen de la época en que hablaron en público de





Ante esta versión, PrimiciasYa.com se contactó con Bora quien desmintió tal episodio: "Casi ni la conozco a ella (Por Awada), la vi dos veces en mi vida. Me la he cruzado en la fiesta que voy siempre pero no tengo idea de dónde sale esto. Son cosas que ella inventa para tener prensa, qué se yo. Es medio como adicta a la prensa", comentó la cantante.





En tanto, Awada prefirió por el silencio y no respondió la consulta por este tema.

tuvieron algunos cruces mediáticos en los últimos meses que al parecer terminó estallando en las últimos días.