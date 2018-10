Militta Bora: "El llamado al 911 al que se refiere lo hizo él para cubrirse, tengo fotos de marcas en los brazos"

Santiago "Chano" Moreno Charpentier habló en la pantalla de NetTV, en el ciclo "Chismoses", y contó que fue él quien denunció a Militta Bora por violencia.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Militta, quien sacó hace poco nuevo material musical titulado "Heidi" en las plataformas digitales, y salió al cruce de esta versión que contó el ex "Tan Biónica".





"Si quisiera ir al Bailando haría algo más elegante y divertido, no me hace gracia ni es placentero contar esas cosas en público. Por eso durante tres años siempre me llamé al silencio con mucho respecto con el tema y los hechos que ocurrieron. Y tengo derecho a hablar de eso siempre que quiera y necesite porque es algo que viví", comenzó Bora, quien en su nuevo cd incluye una canción junto a Andrés Calamaro. comenzó, quien en su nuevo cd incluye una canción junto a





"Que ésta persona (Chano) no se acuerde o no pueda reconocer por estar bajo efectos de sus sustancias, es un problema de él. Esas denuncias que dice él, primero que no son denuncias, y son el gancho con que me amenazaba para que no le haga la denuncia correspondiente en la comisaría de la mujer, entre otras cosas con las que amenazaba", recordó la artista.





"El llamado al 911 al que se refiere lo hizo él para cubrirse y me obligaba a bajar a mí a decir que estaba todo bien, que había sido sólo una discusión. Yo tengo fotos de marcas en los brazos, de la marca en el ojo y millones de testigos. Y hay muchas chicas que han vivido cosas parecidas con él, así que mejor que se calle la boca y deje de dar vuelta la historia y tratar de mentirosas y busca fama a las mujeres, típica, ya que no puede hacerse cargo de sus actos por mantener su personaje de pobrecito adicto con la gente. No va a vender menos entradas ni dejar de trabajar por reconocer que estuvo mal", fundamentó Milita.







"Yo no busco ni fama ni conciliación económica, ni nada. Ni tampoco espero una disculpa porque sé que es algo que no se puede esperar de este tipo de persona. Así que por favor, ya que no puede reconocer sus acciones, mejor que se llame al silencio".





"Yo hablé el tema con mucho respeto sin desmoralizar. Cosa que él sí intenta hacer, ya que de eso se agarraba para manipularme se refería a mis antecedentes o reputación mal manejo con la prensa por ejemplo, de haber discutido con un notero o de cualquier cosa del pasado que haya hecho mal para hacer poner en duda mi derecho a hablar, de quién me iba a creer si él siempre se mostró tan tierno, amable y carismático en público y yo no", finalizó la ex de Daniel Osvaldo, a quien le dedicó una canción en su último material.