Militta Bora disparó contra Chano Charpentier en Twitter: "Se le va a caer la careta"

Militta Bora denunciara en la Justicia a Chano Charpentier por violencia de género, el exlíder de "Tan Biónica" brindó una entrevista a un diario matutino y negó sus acusaciones.





"El juez la desestimó. Además, en su momento no dije nada, pero le hice dos denuncias. Es una persona violenta que me agredió y me pegó", manifestó el músico.

Ningún juez desestimó mi causa, mi causa cambio de juzgado por una causa anterior por violencia de género que tiene el ídolo. — MILITTA BORA (@MilittaBora) 20 de enero de 2019







"El fotógrafo lo pagó Chano para sacarse fotos conmigo. Mientras yo estaba en el ' Bailando' porque le servía para lanzar su carrera solista". Sin embargo, la mediática leyó sus declaraciones y, furiosa, se descargó en las redes sociales para relatar su historia con el cantante:

El fotógrafo lo pagó chano para sacarse fotos conmigo. Mientras yo estaba en el bailando porque le servia para lanzar su carrera solista. — MILITTA BORA (@MilittaBora) 21 de enero de 2019







Y agregó: "Una semana no salí con este psycho, están los medios de testigo. En una semana no me alcanzás a violar, a pegar y a hacer todo lo que hiciste. La víbora es este tipo; todas las chicas lo dicen: 'que se den cuenta lo mierda que es este tipo, se le va a caer la careta'. Eso dicen".

Año 2016 al programa de Susana me invitaron a mí y el quería intervenir en todo lo q hacia entonces negocio ir el a presentar su canción. — MILITTA BORA (@MilittaBora) 21 de enero de 2019







"Que no les sorprenda que en un par de años o antes este tipo mate a alguna mina. Guarden este tuit y sigan cubriendo a este ser oscuro", advirtió la cantante.





"Avísenle a Chano que deje el bla bla y se presente en la Justicia si es tan inocente", finalizó Bora.