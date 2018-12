Militta Bora denunció por violación a Chano

Militta Bora para denunciar a Chano Moreno Charpentier por violación, según relató la artista en una entrevista con La denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés , también le dio valor apor violación, según relató la artista en una entrevista con La Nación

"Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y, cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dije que 'no'. Hubo un hecho de violación", arrancó a contar Milita en diálogo con La Nación.

Y amplió: "Me decía: 'Ay muñeca, me da miedo que en una discusión te caigas y te desnuques'. Todo el tiempo me hacía ese comentario y también contaba la historia de una modelo que murió en una pelea con el novio después de que la empujara".

"Me decía 'andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio'", además de amenazarla con que nunca más iba a poder trabajar", continuó.

Luego, habló de la denuncia que le realizó al cantante: "Primero fui sola a la Oficina de Violencia Doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal, porque dentro de los hechos de violencia hubo una violación".