Militta Bora estuvo este lunes en "Chismoses" y reveló detalles de la relación que tuvo junto a Chano Moreno Charpentier. estuvo este lunes eny reveló detalles de la relación que tuvo junto a

Me enganché porque él ponía buena voluntad, quería curarse. Me decía 'No me dejes...' y a mí me partía el alma. Me quedaba y seguía creyendo", contó Militta. Y agregó: "Al principio era un tipo encantador, pero hay un momento en la intimidad en el que él está bajo efectos...".

Una vez me dijo 'A mí me da miedo que un día discutiendo, vos te caigas y te desnuques'", reveló Bora. "Todas las noches que pasé con él fueron muy oscuras", detalló.

Luego, la rubia, confesó que le puso un freno a la situación cuando Chano le dejó una marca en un ojo: "Esto termina mal, es un límite", dijo que pensó en ese momento.

Más tarde, aseguró que tiene fotos de los golpes: "Las tengo pero a la gente no le importa. Me ha pasado de ir con todos los brazos marcados al cumpleaños de un músico, contarle la situación a los amigos de él y que me digan que 'él es así'".

Cuando le preguntaron por qué no lo había denunciado, Militta dijo expresó que debería haberlo hecho, pero hay "un montón de gente que lo banca y lo quiere, y lo ven como un pobrecito" y que hasta llegó a recibir amenazas para no llevarlo ante la Justicia. Terrible.

