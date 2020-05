Milagros Brito y el marido de Pampita celebraron juntos el cumpleaños de su hija

El marido de Pampita, Roberto García Moritán dijo presente en el cumpleaños de 14 de Delfina, la hija que tiene junto a Milagros Brito. El empresario gastronómico asistió al festejo en la casa de San Isidro de su ex e incluso la modelo le mandó un regalo.

La joven compartió un almuerzo con Roberto y su mamá, Milagros Brito. el hermano también hijo de esta pareja y la nueva pareja de la empresaria y su bebé. Pampita no fue pero la modelo se encargó de que -pese al aislamiento obligatorio por coronavirus- estén todos sus seres queridos y por eso le mando muchas fotos impresas y globos de los que colgaban las imágenes.

“Quería compartir con ustedes este regalo divino que le hizo Caro a Delfi. Mandó a imprimir todas estas fotos de gente que Delfi quiere mucho y que hoy no pueden estar con ella. Le trajo todos estos globos. La idea me pareció alucinante. Es toda gente que quiere Delfi y le quedan para siempre todas las fotos. Me pareció una genialidad, y el tiempo que se tomó para hacerlo, obvio. Divino”, dijo la ex de Moritán.

“¡Te amamos @delfigm! Que seas intensamente feliz hoy y siempre”, respondió la modelo en sus redes demostrando lo bien que se lleva con los hijos de su pareja y la feliz familia ensamblada que armaron.

