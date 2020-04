Mike Amigorena habló de su cuarentena junto a su hija y pareja: “Me dan ganas de salir corriendo”

Mike Amigorena atraviesa toda una nueva etapa en su vida. El músico y actor fue papá de Miel hace dos meses y hoy convive en la cuarentena obligatoria junto a la pequeña y a Sofía Vitola su pareja desde hace dos años.

En una entrevista a Bendita, El Nueve, mostró cómo es su casa, lo que hace durante sus días, cantó y contó cómo lleva el aislamiento obligatorio.

“Acá con mucha creatividad y paciencia, cosechando la templanza, viendo qué hacer, aprovechando los momentos para hacer cosas que no hacía como cambiar un cuerito y cambiar una canilla que gotea. Estoy cocinando muchísimo también”, contó..

“La verdad es que es un gran desafío porque yo no estaba acostumbrado, yo no lo tenía en mente salvo que viniera de la manera en la que vino, entonces lo que hacés es tolerar y acostumbrarte con el presente, con lo que te pasa”, dijo sobre su paternidad a los 47 años.

“Imaginate lo que es tener una beba hermosa de 2 meses. Todas ustedes son mamás y para alguien que toda la vida hizo lo que quiso, que no tenía idea de lo que significaba una responsabilidad tal. Te vas formando y preparando para darle amor todo el tiempo, siendo tolerante y paciente, porque eso es lo que vas a hacer durante toda la vida”, sumó.

Sobre la convivencia, anunció: “Es un gran desafío, por suerte con Sofía nos llevamos bárbaro, tenemos nuestras cosas que por ahí me dan ganas de salir corriendo y no puedo porque hay un policía en la esquina. Hay que ver que va a pasar cuando no haya un policía en la esquina”.

