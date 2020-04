Miguel Ángel Rodríguez y su particular visión sobre el posible origen del coronavirus

Miguel Ángel Rodríguez dio su particular opinión sobre el posible origen del Covid-19 que mantiene en alerta a todo el mundo.

Los científicos entienden que el surgimiento del coronavirus está relacionado a los murciélagos y que virus habría mutado al ingresar al ser humano.

En charla con el ciclo radial "De caño vale doble", Radio Rivadavia, el actor aseguró sobre la pandemia: “Yo tengo teorías muy diferentes. Aquellos que hablan de la naturaleza me parece conmovedor, me parece interesante el mundo animal y todo lo que dicen, pero creo poco en eso. Yo creo en una gran conspiración. No me cabe dudas, pero respeto las opiniones y no tengo la verdad. Hace años ya que vengo pensando", comenzó su relato Miguel Ángel.

"Yo grababa una novela que se llamaba Por amor a vos y un día un compañero me regalo unos DVD de documentales e informes sobre conspiraciones en el mundo, cómo pasó lo de las Torres Gemelas, cómo iba a ser la situación económica y demás. Todos informes que existen en Youtube. Y es algo que siempre pensé: uno sabe que hay tres potencias que manejan el territorio, más allá de que hay familias y banqueros que también dividen el mundo. La gente dirá que estoy loco, pero existen documentales, gente especializada que habla y te lo van confirmando", siguió.

Y sobre la versión de que el coronavirus llegó a los humanos a través de una sopa de murciélagos que una persona consumió en China, sentenció: "Es muy difícil creer que del otro lado del mundo, en el culo del mundo, un chino comió un arrollado primavera vencido".

Y fundamentó: "Yo no creo, me cuesta mucho, hace cinco mil años que comen bichos y no les pasa nada. ¿Justo ahora les pasó? ¿Y Marley? Comió todos los bichos y sigue vivo y está perfecto... No me entra en la cabeza. Por eso miro cada vez más ese material y digo que no puedo hacer nada yo, ni ninguno porque son potencias".

"Pero el ser humano, en general, piensa que no es posible, porque muere mucha gente. ¿No piensan en eso? Y no, no lo piensan, no les interesa. Les interesa el primer mundo y ver cómo uno puede hacer arrodillar al otro. Y te van a romper la economía como la están haciendo, van a romper los países como lo están rompiendo”, explicó el actor.