Miguel Ángel Rodríguez habló por primera vez de su novia y brindó detalles sobre su nueva relación con Marcela y sus sensaciones luego de separarse tras casi dos décadas.





"El corazón está muy bien, porque uno a mi edad empieza a pensar si se va a quedar solo o no, porque oportunidades en la vida hay miles y a veces la vida te sorprende. Ahora sí estoy en una relación", lanzó el actor en diálogo con "Agarrate Catalina" por La Once Diez/Radio de la Ciudad.





Y añadió: "El hecho de que Marcela (su nueva pareja) no pertenezca al ambiente es una linda ventaja. Verdaderamente es una muy linda persona".





"Nunca fui muy salidor, no me nacía cuando me separé empezar a hacerlo. Tengo una gran relación con Maribel, es la madre de mis hijos y lo será para toda la vida. Fácil no es nada en la vida, uno tiene sus angustias, pero hay que transitarlas. Pasé por un duro duelo luego de separarme, los dos pasamos mucha angustia", comentó.





"Mis hijos son cancheros y la verdad es que les dije rápidamente que estaba en una nueva relación. Tampoco íbamos a darle tanta vuelta. Uno le pone más carga emotiva y ceremonia que lo que tus propios hijos le ponen", finalizó.