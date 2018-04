Miguel Ángel Rodríguez: "Me encantaría que hubiese más ficciones nacionales, las latas nos quita trabajo"

Miguel Ángel Rodríguez volvió a la televisión formando parte de la última tira de Telefe que se emitió hasta fines de febrero: "Golpe al corazón", con producción de Quique Estevanez, protagonizada por su hijo Sebastián y Eleonora Wexler y un gran elenco. El año pasado,volvió a la televisión formando parte de la última tira deque se emitió hasta fines de febrero:con producción de, protagonizada por su hijoy un gran elenco.





"En la tele nos juntamos con amigos que hace mucho no vemos. Era un placer hacer esa novela y quedamos muy contentos con los resultados en una televisión distinta., van pasando los tiempos y todo va cambiando. Yo estoy muy feliz porque la pasé muy bien", señaló el actor en diálogo con PrimiciasYa.com.





Además, Rodríguez aprovechó también para dar su opinión sobre las ficciones nacionales y los programas extranjeros que abundan actualmente en la TV: "La tele no va acabar nunca, va a seguir siempre. Hoy funcionan más los programas de entretenimientos o los programas en vivo. La televisión se ha volcado a otros formatos, de todos modos siguen habiendo ficciones. Telefe y Pol-Ka siguen apostando, tal vez menos que antes. Me encantaría que hubiese más ficciones nacionales, pero es lo que está marcando el juego ahora. Yo me adapto a todo, mientras haya laburo espero que los productores me llamen".





Y luego remarcó: "También influye la gran cantidad de latas extranjeras que hay hoy por hoy. Nos afectan todos, nos quita lugar y trabajo pero el negocio por algún lado debe estar. Cuando yo era chico los formatos de afuera existían, pero se emitían en otros horarios no en el prime time como sucede ahora".





Juan José Campanella, "¿Qué hacemos con Walter?" con gran éxito en el Multiteatro. Cabe destacar que Miguel Ángel actualmente está haciendo teatro con la obra dirigida porcon gran éxito en el





