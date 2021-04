Miguel Ángel Cherutti se quebró al aire al ver a su hija desde España: "Te extraño horrores"

El humorista no pudo evitar las lágrimas al ver a su hija Luján, que vive en Europa. El video.

Miguel Ángel Cherutti se quebró al aire este jueves en "Es por ahí", América, al ver a su hija desde España.

"Te amo hija, mucho, te extraño horrores", dijo el artista, sorprendido por la sorpresa en pleno vivo y se quebró al instante.

"No sabía nada de esta sorpresa, hablo todos los días con Luján. Mis hijos son mi vida, mi sostén, en todo aspecto", agregó Cherutti.

Y explicó: "Esta situación de pandemia me preocupa mucho. No poder verla a mi hija porque no se puede viajar... Te quiero mucho Luján, doy la vida por mis hijos".

Por su parte, la joven comentó también movilizada: "Es el mejor papá del mundo, no lo cambio por nada".

"Pido disculpas porque la verdad me quebré. Te amo con toda mi vida, Luján", precisó Miguel, quien no ve a su hija hace tres años ya que vive en Europa.

