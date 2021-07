Miguel Ángel Cherutti sobre la participación de su hija Bianca en "La Voz": "Ella se presentó sin decirme nada y tiene condiciones para cantar"

Bianca Cherutti, la hija de Miguel Ángel Cherutti, se presentó en "La Voz Argentina" para mostrar su talento. La joven estuvo en el programa junto por su hermana, Antonella, y un amigo, que fueron para alentarla en la previa a su actuación.

La hija del humorista interpretó "Hot stuff" de Donna Summer. Lali Espósito y a los hermanos Mau y Ricky apretaron el botón rojo y descubrieron a la muchacha, que finalmente decidió ir al equipo de los Montaner.

En la audición, la joven remarcó que quiere abrirse camino en la música por sus propios medios y despegarse de su apellido. "Nací para cantar. Quiero que me conozcan como Bianca y separarme un poco de mi apellido", afirmó.

Pese a que brilló con su talento, en las redes sociales fueron letales con ella. Muchos usuarios cuestionaron que esté la hija de un famoso en el programa.

"Cualquiera lo de Bianca Cherutti en La Voz. No la conocía pero es 'hija de...' y estuvo en el Cantando el año pasado", "Le preguntan: '¿cómo te llamas?'. Ella responde solo 'Bianca'. No dice 'Cherutti'... Claro.. como si el jurado no supiera quién es. ¡Por favor!", "Hola, soy Bianca Cherutti y vengo a separarme del apellido Cherutti, que es el de mi papá Miguel Ángel Cherutti", "Me parece cualquiera que Bianca Cherutti esté en La Voz, deja eso para la gente que no tiene oportunidades, flaca!", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter tras la participación de la joven en "La Voz Argentina".

PrimiciasYa.com dialogó en exclusivo con Miguel Ángel Cherutti, quien opinó sobre la participación de Bianca y aclaró que no estaba al tanto cuando se presentó en el programa.

"Fue una cosa maravillosa, me emocionó mucho y me largué a llorar como un chico. Bianca me había comentado semanas atrás, era una sorpresa para mi, que había estado en las audiciones y que había grabado un programa. Creo que era el que salió anoche. Y no me adelantó más nada. Y cuando me pasa la fecha me dice que lo mire. Y fue ella quien se presentó solita, nunca me dijo nada y tampoco me nombró a mí. Luego obviamente cuando le piden los datos se enteran que es mi hija", comenzó diciendo Miguel Ángel.

"Fue algo muy lindo lo que dijo ella y el jurado. Me hizo acordar a mí cuando yo cantaba allá por los 80 cuando laburé con gente muy grosa como Niní Marshall, Gerardo Sofovich, entre otros grandes. Tiene 25 años y tiene una familia hermosa de parte de su mamá y de su padre también. Ojalá que tenga mucha suerte, es una artista completa. Cuando apretó el botón Lali empecé a gritar como si fuese un gol de Argentina, muy emocionante", remarcó.

Y añadió: "Ella canta hermoso y se plantó de una manera impactante en el escenario. Hay que estar ahí, no es fácil. Ella tuvo una soltura inmensa a sus 25 años".

Sobre la polémica que se generó en las redes por ser su hija, Cherutti dijo: "Eso va a pasar siempre. Si yo fuese jurado y sin que sea mi hija, objetivamente lo digo, la elijo igual. Para mí ella estuvo insuperable. Pero obvio que en las redes van a decir que hubo acomodo por ser mi hija. Además hay que tener condiciones para estar ahí y ella las tiene, canta hermoso. Ella sabe como es este juego y todo lo que se dirá. Pero ella tiene un gran talento y fue sola en busca de su camino".

