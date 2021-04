Migue Granados reveló que Abel Pintos grabó un video de 5 minutos para una paciente terminal

En el marco de la polémica que se armó por la página web que publicita la venta de saludos de personajes famosos, Migue Granados contó una historia que pinta de pies a cabeza al cantante Abel Pintos.

"A veces me piden por Instagram me piden saludos para las fiestas de egresados, pero si hay un caso de un amigo internado, lo hago", dijo Migue cuando Fernanda Iglesias le preguntó por el tema en su ciclo radial Esto no es Hollywood que sale al aire por Mucha Radio.

Y fue allí cuando el actor relató algo que le sucedió en su cuenta de Instagram y logró hacer realidad.

LEER TAMBIÉN A un mes de su separación, rumores de nuevo romance para Fede Bal

"El otro día me pidieron un saludo de Abel Pintos para un amigo que estaba a punto de partir. Me dice si yo lo ayudaba a conseguir el saludo de Abel Pintos, de una mujer que estaba por partir. Real", dijo Granados.

Y continuó: "Abel me manda un video de 5 minutos, lo que lloré, puso la cámara a grabar, no sabés lo que es el video, le llegó a esta persona y fue mágico. Llegó, vio el video y partió. Fue como una ráfaga que me pasó y quedé en el medio de un video muy groso. Abel Pintos es una estrella de rock and roll, es un número uno, y se tomó el tiempo, es una hermosura ese pibe".

También, el arista contó que ahora existe una red social que se llama OnlyFans y que se mueve por suscripciones. Allí los famosos suben fotos bien calientes a sus seguidores pagos.

"Ahora hay una red social OnlyFans, te suscribís a una cuenta de alguien y todo los días te sube algo más fuerte pero para quienes pagan. Y hay gente que suben fotos muy power. Actrices de afuera ya lo hacen. Es un lugar medio para pajerear", cerró.

LEER TAMBIÉN El video de la venganza de Daniela Christiansson, la novia de Maxi López