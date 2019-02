Migue Granados está afrontando su lucha diaria para dejar el cigarrillo. El fumar es perjudicial para la salud yestá afrontando su lucha diaria para dejar el cigarrillo.





Así lo expresó él mismo desde Twitter al contar que hace algunos días que no fuma y se siente mejor de sslud.





"Hace 6 días que no fumo. Me siento muy bien y muy poderoso de estar controlándolo, pero amaría no haber fumado nunca", expresó feliz Migue.

"Ahora no sería su esclavo. El pucho es un terrible hijo de puta. Así que si sos pendejo no caigas en esa, te juro que es mil veces mas canchero no fumar", agregó contundente.





Y añadió en otro mensaje: "Todo bien con el vapo, pero la realidad es que los pulmones tampoco están hechos para fumar un humo blanco con sabor a vainilla".