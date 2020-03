Migue Granados y un desesperado pedido: "Guachos, la manera de que esto se termine es el aislamiento"

Migue Granados grabó un video desde su casa hablando muy en serio y llamando a la conciencia de sus seguidores por el Coronavirus y que se cumpla con el aislamiento voluntario para prevenir la propagación del mismo.

“Hago este video porque me lo están pidiendo amigos y amigas que son médicos, gente que es investigadora, científica, pero que tienen mucha menos llegada que yo. Un día como hoy, bastante culpa me da que eso sea así”, comenzó muy serio.

“Guachos, hay algo que no entendieron: la manera para que esto se termine es el aislamiento. No es ir a jugar a la play, a fumar un pucho al parque, a tocar la guitarra, a lo de un amigo a comer, a un restaurante. No vayan, loco. No rompan más los huevos, están subestimando esto y hay gente que se está pelando el ojete en guardias, médicos que no están durmiendo”, continuó el humorista.

“Podemos no llegar a lo que está pasando afuera y eso sería sarpado porque por primera vez estaríamos dando un ejemplo re copado. No son vacaciones, ya lo dijo el quía (el presidente Alberto Fernández). Hay gente que dice ‘vamos a la Costa, vamos a Cariló con dos o tres amigos’. No son vacaciones, no rompan más los huevos”, expuso Granados.

Y remarcó: “Démosle bola a la gente que estudió 20 años, después seguimos rompiendo los huevos nosotros. Y no vayan a las guardias por pelotudeces, porque en las guardias, además de todos los casos que están llegando, hay gente que tiene accidentes, que se rompe el brazo, que tiene infartos, ACV. Hay mucha movida en una guardia médica”.

“Guardensé y no rompan más los huevos. Si no tienen otra opción porque tienen que ir a laburar, como yo que hoy hice radio, lávense bien las manos, terminen el laburo y salgan. Por favor, dale. Es lo que me está pidiendo esta gente que estudió 20 años para que no la caguemos. Vamos a darles bola, dale”, concluyó Migue.