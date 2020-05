Migue Granados se calentó con los programas que llevan invitados al estudio: "¿Son imbéciles?"

Migue Granados se calentó con los programas que llevan invitados al estudio en medio de este contexto de pandemia.

El actor hizo público su enojo con aquellos ciclos que siguen convocando invitados y no hacen las entrevistas vía Skype o comunicación telefónica.

"Comprendo al rubro TV, y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados son imbéciles? Y encima los pajeros van en vez de decir que no. A hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo también quiero almorzar con mis amigos kingas", lanzó furioso Migue.

Luego fundamentó su postura: "Yo hago UC desde casa justamente porque no es esencial. Podría tener permiso e ir a la radio tranquilamente. Pero prefiero que se vea pixelado y colaborar con la causa".

Y añadió: "Y de la misma manera que se cuidan los conductores con sus invitados me puedo cuidar yo para almorzar con mi hermana y mi viejo. Pero no puedo elegir. No?".

"Aclaro que no es personal. Yo consumo todos los programas, y me gustan. Pero se puede hacer por skype y no arriesgarse", finalizó Granados.