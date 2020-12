Migue Granados también se arrepintió de algunos tweets viejos: "Está mal; pido perdón"

Primero fue Martín Cirio. Luego algunos integrantes del plantel de Los Pumas. Nati Jota y por la noche de ayer, Migue Granados.

"Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí. Anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tweets viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo", aclaró Migue Granados hoy en su cuenta de Twitter.

LEER TAMBIÉN: El pedido de Telefe a la productora para renovar el panel de Verónica Lozano

"Tengo banda de seguidores que me conocen y son mi público. Ellos y yo, en mis redes, convivimos en el contexto que yo creé. Lo de anoche fue entrar a una orgía buscando gente vestida. Más bien que fui cambiando mis formas de reírme con el tiempo", agregó el actor y conductor.

Para los que no están al tanto, el "carpetazo" en Twitter son viejos mensajes que el humorista (en este caso) realizó entre 2011 y 2013, con contenidos ofensivos.

Luego, el hijo de Pablo Granados se disculpó: "Los que no fueron chistes, y fueron solo ofensivos. Están mal. Pido perdón. Hace años erradiqué esos. Pero lo que está claro es que en mis redes, en mis programas y en mis obras van a encontrar eso. Me dedico a eso. A los que no les guste no me sigan", desafió.

Y por supuesto, cerró su descargo con humor: "Ahora los dejo que viene el gordo negro judío y puto del plomero a arreglar la mochila del inodoro".

LEER TAMBIÉN: Pampita, personaje del año: Osado look, rumor de embarazo y deschave a otra famosa