Diego Maradona saludó a Dalma por su cumpleaños y la frase que puso en las redes sociales no hizo más que destapar otra olla de escándalos. Aquí el posteo: saludó apor su cumpleaños y la frase que puso en las redes sociales no hizo más que destapar otra olla de escándalos. Aquí el posteo:





Gianinna Maradona, una de las hijas del astro del fútbol, estaba mirando "Intrusos" y le pidió a Jorge Rial salir al aire. Desde entonces, la interna familiar volvió a los medios de comunicación y hoy, una de las hijas del astro del fútbol, estaba mirandoy le pidió asalir al aire.





Cuando Jorge le preguntó si había estado al lado de su papá a principio de año cuando estuvo en la Argentina, ella confirmó el acercamiento y descartó el mito de por qué no fue a los bautismos de su hermano Diego Fernando y de su sobrino Diego Matías: "Es verdad... estuve muy cerca de mi papá. Le preparaba comida especial todo. Sobre el bautismo de Diego Fernando fue en Ezeiza, mi papá no fue... pero el bautismo de Diego Matías (hijo de Diego Maradona Jr.) lo hicieron en Nordelta, me avisó Júnior un rato antes, yo preferí no ir. Prefiero estar en todos los días y no en la foto familiar. Lo acompaño de otro lugar", sostuvo.

Embed







Y agregó: "En su momento lo hablé con Verónica Ojeda. Me gusta preservar algunas cosas. No me gusta la exposición. Y a mi papá los juzgan mucho por eso. Tiene tantos hijos que nosotros lo vamos a juzgar el día de mañana como papá. No hace falta que se lo juzgue en los medios. Tanta gente habla de nosotras como que sentimos que nos vamos a quedar sin plata. No me conocen ni un poco para opinar sobre mí. Me ves en la tele desde que nací".





Lo cierto es que, sin importarle demasiado lo que declaraba una de sus hijas en televisión, Diego aprovechó ese momento para saludar a Jana en el día de su cumple. "Aunque estemos lejos, siempre estás conmigo. Feliz cumple Janita de mi corazón!!! ❤", escribió el exfutbolista junto a una foto con ella.