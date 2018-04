Michel Noher dejó la puerta abierta a una reconciliación con Cid: "Definitivo solo es la muerte"

Celeste Cid y Michel Noher, ella lo confirmó: están separados. Luego de fuertes rumores de distanciamiento entre, ella lo confirmó: están separados.





La pareja que hace año y medio se convirtió en padres de Antón decidió no estar más juntos. Aunque seguirán siendo una familia, según dijo Cid a PrimiciasYa.com.





"Nunca me caractericé por hablar de temas personales antes que temas de laburo, y sigo en esa línea que es la que me representa. Lo que puedo decir es que nos queremos mucho con Michel, formamos una familia y eso es para siempre. Eso está intacto. Que es lo importante", le dijo la actriz a este portal.





Michel cumplió años y su padre, Jean Pierre, fue el encargado del festejo. El actor subió una foto a Instagram del festejo, en la que no se encontraba Celeste. Esta tampoco le dedicó ningún mensaje público a Michel, y ambos se dejaron de seguir en las redes sociales. La semana pasada,cumplió años y su padre,, fue el encargado del festejo. El actor subió una foto adel festejo, en la que no se encontraba. Esta tampoco le dedicó ningún mensaje público a Michel, y ambos se dejaron de seguir en las redes sociales.





Lo cierto es que ahora habló por primera vez Michel Noher, quien al ser consultado por este tema, aclaró: "Hubo saludo, no hubo saludo mediático. Pero Celeste me saludó por mi cumple en privado. Hay un montón de cosas que pasan en la vida privada aunque ustedes no lo crean".

Celeste Cid







Sobre cómo vive este momento de su vida, indicó: "Estoy bien, preparándome para mi primer unipersonal de mi vida en el Centro Cultural San Martín, estrena en tres semanas 'El hijo eterno', una obra brasilera hermosa. Estoy muy bien, viviendo una nueva etapa".





Al ser consultado sobre si la separación con Cid es definitiva, arrojó: "¿Qué es definitivo en la vida? Solo la muerte es definitivo, el resto no".





Cabe destacar que Noher está trabajando en la nueva tira de Telefe, "100 días para enamorarse", que arranca el próximo lunes 7 de mayo a las 21:45. Sobre este proyecto, remarcó: "Es hermoso, estoy feliz de poder hacerlo. Me parece que se viene una bomba porque hay un tremendo elenco en esta ficción. Es un orgullo poder contar con un programa de mucha calidad".





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino