Micaela Vázquez se separó de Federico Larroca y se fue a vivir con su mamá

Micaela Vázquez confirmó su separación del arquitecto Federico Larroca, con quien se había casado por iglesia en noviembre de 2017.

“Hace un mes que me mudé a lo de mi mamá y en un mes me voy a Mar del Plata a hacer temporada con Mentiras inteligentes. Estamos ensayando a full y eso me tiene con la cabeza ocupada, pero estoy re triste”, comentó la actriz en charla con revista Pronto.

Según detalló Vázquez, con su ahora ex marido tenían distintos planes a nivel familiar.

“Se ve que no tenía que ser, qué se yo. Confío en que hay que escucharse a uno mismo y ser lo más leal posible”, explicó la actriz.

Y remarcó: “Lo adoro y es la persona más increíble que tuve al lado”.