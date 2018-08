Micaela Vázquez le pidió perdón a los hinchas de San Lorenzo por su chiste: "Fue desde el humor"

Consultada sobre si las autoridades del canal le marcaron algo al respecto de este tema, Micaela expresó: "Estuve con bronquitis súper enferma y la verdad no hablé con nadie aún. Pero yo siempre hablo desde el humor, no para que nadie se enoje ni para hacerlo con violencia. No pensé que nada iba a llegar a esto".

Y contó que charlará de esto con sus dos compañeros de aire, quienes también hicieron comentarios al aire sobre el tema: "Quedamos en hablarlo hoy cuando nos veamos antes del programa para primero pedir perdón a la gente que le haya molestado y obviamente para aclarar que fue desde el humor y no para que nadie se enoje o lo tome tan mal. Pero sobre todo pedir perdón para los hinchas que se sintieron mal".