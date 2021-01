Micaela Vázquez y la foto sin filtros con su hijo Baltazar: "Cansados pero llenos de amor"

Hace unas semanas nació Baltazar Klein, el hijo de la actriz Micaela Vázquez, su primer bebé, fruto del amor con Gerónimo Klein.

"Bienvenido Baltazar Klein. Nació a las 4:04 am después de un largo trabajo de parto con el mejor compañero del mundo @geroklein asistiéndome, al lado mío todo el tiempo ayudándome, haciéndolo juntos desde las 21 hs que empezaron las contracciones!", escribió la actriz feliz en Instagram luego del parto.

Y agregó: "Fue duro, no les voy a mentir, pero surfeamos cada una de las contracciones y después de unas largas horas de trabajo de parto, terminamos en una cesárea medio de urgencia porque Balta estaba empujando sin parar hacia mucho tiempo, cansado y no dilatábamos. Pese al dolor o deseo que teníamos cada uno de como queríamos que esto suceda, llegó como el quiso! Y ya desde hoy me enseñó cómo mamá que deje de lado el control, porque nada puede controlarse y menos esto!!! El decidió cuando y como iba a llegar, semana 38,6 y de esta manera. No podía ser de otra, todo fue perfecto! Pesó 3,229 kg y acá estamos ya prendidos a la teta descubriéndonos más aún! No me cabe más amor en el corazón y más agradecimiento a la vida de poder ser mamá , por el embarazo increíble que tuvimos y por el mejor coequiper que cualquiera quisiera tener al lado (pero ya es mío perdón)".

Lo cierto es que desde Instagram, Micaela compartió una emotiva foto junto a su hijo en brazos y dándole un beso.

"Así, sin filtros! Cansados pero llenos de amor. Te amo mi bebu", expresó conmovida, a menos de un mes de convertirse en mamá.

