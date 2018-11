Micaela Tinelli siempre mantiene un perfil bajo pero esta vez se cansó de las críticas que hay en las siempre mantiene un perfil bajo pero esta vez se cansó de las críticas que hay en las redes sociales y grabó un video en Instagram en respuesta a ellos.





"En general no hago esto de hablar porque no me gusta pero les quería aconsejar a los que bardean y critican en las redes, que vivan y dejen vivir", comentó Mica.