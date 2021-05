Micaela Tinelli recordó los ataques de pánico que sufrió: "Nunca me voy a olvidar"

Micaela Tinelli compartió desde Instagram hace unos días el proceso con el que se está quitando algunos tatuajes que no le gustan.

Lo cierto es que ahora una de las hijas de Marcelo Tinelli recordó los primeros ataques de pánico que sufrió en Uruguay cuando tenía apenas 17 años.

"La primera vez que lo sufrí fue en Uruguay. Estaba cenando y yo me sentía rara. No me olvido más, era un lugar oscuro con velitas y yo me sentía mal... Cuando me subí al auto para volver empecé a sentir una taquicardia que me explotaba el pecho. Dije 'listo, me muero acá'...", relató desde sus historias de Instagram.

Y agregó: "Terminé tirada en la calle, la policía me vino a asistir y después vino mi papá. Me llevaron a una clínica. Literalmente, sentí que me moría".

Y contó sobre cómo ven los demás esta problemática: "Te dicen 'dejate de joder', no lo entienden. Es horrible. Yo lo solucioné con medicación y terapia, estuve casi dos años. Uno siente pánico real".

"El día que empezó todo, me acuerdo de estar tirada y escuchar a alguien que me decía 'tranquila, estás teniendo un ataque de pánico'. Fue una soga para mí", enfatizó la empresaria de moda.

Luego, Mica compartió algunos mensajes de sus seguidores que le llegaron por privado, donde se sentían identificados con su valiente relato en primera persona.

