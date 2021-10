Micaela Tinelli fijó su tajante postura en el escándalo entre Wanda Nara y La China Suárez

Micaela Tinelli tomó una postura clara en medio del escándalo que involucra a Wanda Nara, La China Suárez y Mauro Icardi.

Fue primero tras el mensaje que lanzó el sábado Wanda y que abrió el culebrón: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”.

En ese momento, hija de Marcelo Tinelli fijó su postura aunque luego - a los pocos minutos- borró el mensaje: “De tu lado siempre, Wanda. Tenés todo mi apoyo”, expresó la empresaria.

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, Mica se volvió a referir al tema del momento pero esta vez de manera más extensa.

“Veo tantos que hablan del machismo, feminismo, etc. En mi caso, creo que acá no no tiene que ver eso. ¡Es una simple cuestión de códigos y de respeto! Tanto del hombre como de la mujer. Es tan simple como esto”, expresó quien está de novia con el futbolista de Boca Juniors Lisandro López.

Y añadió: “Ah y otra cosa! No pienso callarme nunca nada de lo que pienso. Así soy y seré. Para los que bardean y para los que no, también. Besos. Los amo”.